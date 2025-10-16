Видео: окно с 50-го этажа едва не лишило жизни москвича и упало на автомобиль

В Москве на видео попало, как окно упало с 50-го этажа на человека и автомобиль

В Москве окно упало с 50-го этажа на человека, а после врезалось в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Стекло летело с 50-го этажа. Парень пострадал, но жив», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как окно падает на человека, после удара – отлетает в автомобиль. На записи также заметно, что в результате произошедшего транспорт получил повреждения.

По информации канала, инцидент произошел в ЖК City Bay.

До этого сообщалось, что на Курильских островах автомобиль со спасателями едва не унесло в открытое море. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машину с людьми, которая едет по берегу, уносит волной. Водитель несколько раз безуспешно пытается вырулить на сушу, и когда машина находится ближе к берегу, у мчсовца получается спастись. При потере управления транспорт с людьми мог бы оказаться под водой полностью.

Ранее появилось видео с места массового ДТП, парализовавшего движение в Москве.