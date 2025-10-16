В Дептрансе объявили о перекрытии дорог в Москве

В центре Москвы перекрыли движение на одном участке автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Боровицкой площади», — говорится в сообщении.

По информации канала, объехать перекрытый участок дороги можно через Садовое кольцо. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

15 октября стало известно о перекрытии движения на Ленинском проспекте, Боровицкой площади, Кремлевской набережной и на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее водитель иномарки не выжил после жесткого ДТП на МКАД.