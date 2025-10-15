В Москве перекрыли движение возле Кремля и на МКАД

В Москве на МКАД и на Кремлевской набережной перекрыли движение транспорта

В Москве на нескольких участках дороги перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Ленинском проспекте; на Боровицкой площади», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта также остановили на Кремлевской набережной и на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными при планировании маршрута.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.