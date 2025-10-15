Водитель иномарки не выжил после жесткого ДТП на МКАД

На МКАД водитель не выжил в ДТП с большегрузами

В Москве на МКАД большегруз врезался в Hyundai. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 31 км МКАД водитель автомобиля «ГАЗ» остановился, проехав поворот на АЗС и при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем «Хенде», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения. При этом в момент столкновения детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП 50-летний водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативные группы. В настоящее время устанавливают все причины произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.