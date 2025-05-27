Россияне вдвое переплачивают за машины. Мы сравнили цены с Белоруссией и Казахстаном

Глава НАС Шапарин: автокомпании должны сделать цены на автомобили едиными в ЕАЭС

Россияне платят вдвое больше за автомобили, чем жители соседних Казахстана и Белоруссии, а в случае Китая переплата по некоторым моделям может доходить до трех раз. Причина — не только в налогах, но и в желании автопроизводителей побольше заработать на россиянах, говорят эксперты. Мы сравнили цены на популярные модели в России и других странах, подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Белоруссии появилась новинка от китайского бренда Geely — электрический кроссовер EX5, который будут собирать под городом Жодино. Стоимость модели стартует от 73,9 тыс. белорусских рублей (1,95 млн российских рублей по текущему курсу) — это в два раза дешевле, чем в РФ, где ее можно купить только от 4,1 млн рублей.

В топовой комплектации EX5 в Белоруссии стоит 79,9 тыс. местных рублей (2,1 млн рублей), в России за ту же версию просят 4,4 млн рублей.

close Geely

За совершенно разную цену белорусы и россияне получают один и тот же автомобиль. Впрочем, куда существеннее разница с китайской ценой этой машины. На местном рынке Geely EX5 (продается по названием Galaxy E5) предлагают

всего за 1,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу юаня.

При этом в мае цену кроссовера возможно снизить до 995 тыс. рублей, поскольку марка объявила новую скидку на модель в честь юбилейной продажи 1 млн машин суббренда Galaxy.

Трава зеленее

В России иномарки и даже отечественные автомобили продаются значительно дороже, чем на зарубежных рынках или в странах СНГ. Об этом свидетельствуют прайс-листы официальных дилеров марок, которые сравнила «Газета.Ru».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Так, в России цены на Haval Jolion 2025 года выпуска начинаются от 2,1 млн рублей.

По итогу 2024 года эта модель стала самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке (84 тыс. штук). За указанную стоимость покупатель получит Jolion в версии Comfort с МКП и двигателем мощностью 143 л.с. В других комплектациях предусмотрен 7-ступенчатый «автомат», цены начинаются от 2,4 млн рублей.

close Haval

Несмотря на популярность, на российском рынке Haval Jolion продается дороже, чем в соседних странах. Для сравнения: в Белоруссии начальный ценник на Jollion с «автоматом» составляет 2,1 млн российских рублей,

а в Казахстане — от 1,6 млн (за МКП) и 1,8 млн рублей с АКП.

Еще дешевле Haval Jolion (под рыночным названием Haval H6 Classic Edition) стоил на родине — от 1,1 млн рублей по курсу.

Еще одну популярную модель — Chery Tiggo 7 Pro Max — россияне также вынуждены покупать по более высокой цене. Она стартует от 2,7 млн рублей. За эту сумму клиент получит кроссовер в начальной версии с 1,6-литровым двигателем на 150 сил и роботизированной коробкой передач.

В оснащение входят камера заднего вида, парктроники, «зимний» пакет, четыре подушки безопасности и сдвоенный экран.

За базовые комплектации на соседних рынках просят более гуманные суммы: в пересчете 2 млн рублей — в Казахстане и 1,9 млн рублей — в Белоруссии.

close Chery

Даже отечественные автомобили в России дороже, чем в других странах. Так, в РФ седан Lada Vesta стоит от 1,4 млн рублей, а в Белоруссии и Казахстане модель можно приобрести на 200–400 тыс. рублей дешевле.

Еще сильнее разница между ценами заметна на примере моделей с западных рынков. К примеру, Jeep Wrangler Rubicon 2025 года выпуска в России обойдется в 9 млн рублей, а в США — в 4,1 млн рублей в переводе с долларов.

Дурак платит дважды

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что разумных и рациональных оснований для таких высоких цен на автомобили в РФ не существует.

«Большая разница в ценах, на минуточку, действует в едином с нами таможенном пространстве. И понятно, что ряд игроков, в том числе китайских, уверены, что российский потребитель должен платить больше.

Это нужно прекращать — цены в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должны быть одинаковыми», — считает правозащитник.

Попытка заставить россиян переплачивать — это современная политика автопроизводителей, заявил Шапарин. Он пояснил, что на рынке Белоруссии, в отличие от отечественного, есть конкуренция, что и влияет на цены.

Покупка автомобиля в современных условиях — это вторая ипотека,

приводит аналогию директор консалтингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Чтобы позволить себе такую покупку, россияне оформляют автокредит, как ипотеку, сразу на семь или девять лет под ставку 17% годовых. В итоге ежемесячные платежи все равно оказываются на уровне средней зарплаты по России. Это, конечно, ни в какие ворота», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» Акимова.

Она прогнозирует, что разница стоимости автомобилей в 15–20% на соседних авторынках сохранится на долгий срок. Чтобы обернуть ситуацию в свою пользу, России придется развивать локальное производство, считает эксперт.

«Вспомним, что в Белоруссии действовали сниженные ставки утильсбора, что давало ощутимое ценовое преимущество. С 1 января 2025-го Минск приравнял ставки к российским, но ценники еще не успели подтянуться. Также

в Белоруссии локальная сборка дешевле, а кредиты выгоднее»,

— заявила Акимова.

Аналогичной точки зрения придерживается и автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, россиянам придется переплачивать до тех пор, пока не восстановится полноценное производство автомобилей внутри РФ. Тогда за счет промсубсидий у компаний нивелируются затраты на утилизационный сбор, а цены начнут выравниваться.

«За счет локализации себестоимость машин снизится еще больше. И тогда мы вернемся к тем временам, когда на территории России автомобили стоили дешевле, чем в других странах», — заявил он.