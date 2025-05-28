Российский электромобиль «Атом» может получить двигатель внутреннего сгорания, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела испытаний «Атома» Филиппа Дьякова.

«Мы считаем направление альтернативных источников энергии очень перспективным. Обсуждаем возможность создания на базе «Атома» гибридной версии, а также модели, работающей на водороде. Пока это только обсуждения: о конкретных планах говорить пока рано», — приводит издание слова Дьякова.

По первоначальному проекту «Атом» — чистый электромобиль. Он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 500 км. До 100 км/ч машина разгоняется за 8 с. История проекта «Атом» началась в 2021 году.

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