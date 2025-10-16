В России повысят транспортный налог

Губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей и Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты о повышении транспортного налога, сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что губернаторы объясняют индексацию ростом доходов населения и рассчитывают на дополнительные поступления в бюджеты субъектов.

В частности, дополнительные доходы консолидированного бюджета Новосибирской области прогнозируются в размере 219,6 млн рублей, Красноярского края – 334,8 млн рублей. В Оренбургской области с 2027 года ежегодно ожидаемый рост поступлений составит порядка 534,8 млн рублей.

До этого председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип - кто ездит, тот и платит», - сказал депутат в интервью ТАСС.

Он отметил, что транспортной налог в существующем виде необходимо отменить. Миронов напомнил, что налог рассчитывается исходя из мощности мотора автомобиля.

В мае депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД.

По мнению авторов документа, если закон будет принят, водители будут понимать, что нарушения Правил дорожного движения не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.