ДТП из 15 машин парализовало движение в Москве

В Новой Москве столкнулись 15 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Сразу два массовых ДТП на Остафьевском шоссе в Щербинке: всего столкнулись 15 машин. Пострадали двое, причиной аварий стало обледенение на дороге», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время движение транспорта в обе стороны затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Кроме того, на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми, и это попало на видео.

Ранее в Москве перекрыли движение возле Кремля и на МКАД.