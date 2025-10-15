Розовый Rolls-Royce Оксаны Самойловой с необычными номерами сняли на фото

В Москве сняли на фото розовый Rolls-Royce блогера, экс-модели и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Фотографию машины с необычными номерами опубликовал Telegram-канал Migalkinet_msk.

«Начнём с того, что в эфире розовый Rolls-Royce Ghost Оксаны Самойловой. Но что важнее для нашего паблика — на нём висят номера из того самого загадочного МРЭО, куда простым смертным вход запрещен», — отмечается в публикации.

На розовом Rolls-Royce знаменитости установлен номер 005. До этого стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет брака. Супруги не комментировали развод. У пары четверо детей — 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

До этого в Москве на фото сняли уникальный седан Aurus Senat певца Филиппа Киркорова. Машина в нестандартном цвете украшена его инициалами.

Ранее были названы 12 мест в Москве, куда чаще всего ездят пользователи каршеринга.