На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 12 мест Москвы, куда ездят на автомобилях каршеринга

Делимобиль назвал 12 мест, куда в Москве ездят на машинах каршеринга
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Осенью 2025 года на каршеринговых автомобилях в Москве чаще всего пользователи отправляются за новыми впечатлениями на шопинг, в музеи и за город. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Делимобиль».

«На смену летним поездкам в парки пришел шопинг в торговых центрах. Новый тренд проявляется ярче всего в дневное время: многие совмещают покупки с обеденным перерывом или выбирают такой маршрут в дождливую погоду», – сообщили в компании.

Культурная жизнь Москвы с наступлением осени также переместилась в крытые пространства. Пользователи каршеринга все чаще выбирают музеи, цирк и зоопарк, где можно отдохнуть независимо от погоды. Лидером стала Третьяковская галерея. В число популярных мест также вошли Цирк Никулина на Цветном бульваре и Московский зоопарк.

По выходным жители столицы массово отправляются в Подмосковье. Абсолютным чемпионом по популярности стал Ленинский округ. Далее следуют Одинцовский округ, Люберцы и Красногорск. Замыкает пятерку самых популярных мест области Мытищинский округ, отметили в компании.

Ранее операторы каршеринга назвали идеального водителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами