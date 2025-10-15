Названы 12 мест Москвы, куда ездят на автомобилях каршеринга

Осенью 2025 года на каршеринговых автомобилях в Москве чаще всего пользователи отправляются за новыми впечатлениями на шопинг, в музеи и за город. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Делимобиль».

«На смену летним поездкам в парки пришел шопинг в торговых центрах. Новый тренд проявляется ярче всего в дневное время: многие совмещают покупки с обеденным перерывом или выбирают такой маршрут в дождливую погоду», – сообщили в компании.

Культурная жизнь Москвы с наступлением осени также переместилась в крытые пространства. Пользователи каршеринга все чаще выбирают музеи, цирк и зоопарк, где можно отдохнуть независимо от погоды. Лидером стала Третьяковская галерея. В число популярных мест также вошли Цирк Никулина на Цветном бульваре и Московский зоопарк.

По выходным жители столицы массово отправляются в Подмосковье. Абсолютным чемпионом по популярности стал Ленинский округ. Далее следуют Одинцовский округ, Люберцы и Красногорск. Замыкает пятерку самых популярных мест области Мытищинский округ, отметили в компании.

Ранее операторы каршеринга назвали идеального водителя.