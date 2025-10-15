На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приморец без трусов упал на капот автомобиля, и это сняли на видео

Mash: абсолютно голый мужчина обнимался с авто на центральной площади Находки
В городе Находка Приморского края голый мужчина гулял по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Абсолютно голый мужчина обнимался с автомобилем на центральной площади Находки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженный человек выбегает на проезжую часть, падает на капот транспорта, разводит руки в стороны и уходит.

До этого сообщалось, что в селе Екатериновка Приморского края полностью голый мужчина гулял вдоль проезжей части. Автомобилисты сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина идет вдоль проезжей части, при этом мимо проезжает много автомобилей.

Кроме того, в Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы. По информации канала, в результате произошедшего автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, водителя извлекли из салона, о его состоянии неизвестно.

Ранее в Москве автомобиль вспыхнул на дороге и парализовал движение транспорта.

