В Москве автомобиль вспыхнул на дороге и парализовал движение транспорта

В Москве движение автомобилей затруднено из-за вспыхнувшей машины
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Мира (в районе д. 188Б) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала «Моя Москва», люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам. Кроме того, движение по трем полосам в сторону области перекрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дагестане опрокинулся грузовик с сотрудниками Росгвардии.

