В Петербурге байкер устроил шоу фейерверков и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как байкер на одном колесе пускал фейерверки

В Санкт-Петербурге мотоциклист запускал фейерверки во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Шоу фейерверков устроил мотоциклист в Красногвардейском районе. Пока Индустриальный проспект спал, «призрачный гонщик» поражал местных жителей и водителей цирковыми трюками», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель мотоцикла запускает фейерверки во время движения, при этом он едет только на одном колесе.

