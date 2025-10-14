«Я ездил бы на дорогой машине»: сын Михаила Круга представил свою жизнь, если бы был жив отец

Сын Михаила Круга рассказал, что если бы отец был жив, то купил бы ему дорогое авто

Если бы Михаил Круг был бы жив, его сын Александр мог бы ездить сейчас на дорогой машине. Об этом младший сын певца Михаила Круга рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Я б ни в чем не нуждался. Я б не пел, мама бы сидела, мне кажется, все было бы, жили бы на Рублевке. <…> Я бы учился в МГИМО, на кого-нибудь учился, на какого-нибудь банкира и ездил на хорошей дорогой машине и строил свою беззаботную жизнь», — рассказал Александр.

По его словам, если бы был жив отец, Александр смог бы строить карьеру и учиться, а впоследствии открыть собственный банк. При этом Александр отметил, что он также хотел заниматься космической отраслью. Кроме того, наследник певца предположил, что если бы не произошло покушение, сейчас Михаил Круг был бы «таким серьезным человеком, который мог решать многие вопросы». Кроме того, Александр предположил, что у них с отцом могли бы возникать внутренние конфликты, но «у кого их нет».

