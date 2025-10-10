В Сочи скандал водителя на дороге попал на видео

В Сочи на видео сняли, как водитель устроил скандал, двигаясь по встречной полосе

В Сочи водитель иномарки устроил скандал, когда двигался по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«В Сочи очевидцы сняли на видео неадекватное поведение водителя иномарки, который утром 8 октября выехал на встречную полосу движения на Курортном проспекте», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, прохожие сделали водителю замечание, но в ответ мужчина стал оскорблять людей и нецензурно выражаться. Кроме того, сочинец проигнорировал замечание и продолжил нарушать ПДД.

