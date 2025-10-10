На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи скандал водителя на дороге попал на видео

В Сочи на видео сняли, как водитель устроил скандал, двигаясь по встречной полосе
true
true
true

В Сочи водитель иномарки устроил скандал, когда двигался по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«В Сочи очевидцы сняли на видео неадекватное поведение водителя иномарки, который утром 8 октября выехал на встречную полосу движения на Курортном проспекте», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, прохожие сделали водителю замечание, но в ответ мужчина стал оскорблять людей и нецензурно выражаться. Кроме того, сочинец проигнорировал замечание и продолжил нарушать ПДД.

До этого сообщалось, что в Москве пассажир общественного транспорта напал с отверткой на мужчину. Драка произошла в Царицыно. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как между мужчинами начинается конфликт, тогда пассажиры принимаются избивать друг друга. В момент драки один нарушитель применяет отвертку. На записи также заметно, что другие пассажиры пугаются и пытаются скрыться.

Ранее в Подмосковье пассажир напал на водителя, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами