На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвич с отверткой напал на пассажира автобуса, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как пассажир с отверткой напал на человека в автобусе
true
true
true

В Москве пассажир общественного транспорта напал с отверткой на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пассажир с отверткой напал на попутчика в автобусе в Царицыно. Между мужчинами произошла драка, агрессор все же догадался не применять опасный предмет, так что теперь ему грозит наказание», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как между мужчинами начинается конфликт, тогда пассажиры принимаются избивать друг друга. В момент драки один нарушитель применяет отвертку. На записи также заметно, что другие пассажиры пугаются и пытаются скрыться.

До этого сообщалось, что в Москве столкнулись три автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее в Подмосковье пассажир напал на водителя, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами