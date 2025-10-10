Москвич с отверткой напал на пассажира автобуса, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как пассажир с отверткой напал на человека в автобусе

В Москве пассажир общественного транспорта напал с отверткой на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пассажир с отверткой напал на попутчика в автобусе в Царицыно. Между мужчинами произошла драка, агрессор все же догадался не применять опасный предмет, так что теперь ему грозит наказание», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как между мужчинами начинается конфликт, тогда пассажиры принимаются избивать друг друга. В момент драки один нарушитель применяет отвертку. На записи также заметно, что другие пассажиры пугаются и пытаются скрыться.

До этого сообщалось, что в Москве столкнулись три автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее в Подмосковье пассажир напал на водителя, и это попало на видео.