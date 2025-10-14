Hyundai зарегистрировал в России новый бренд

Hyundai зарегистрировал бренд Mocean в России для аренды автомобилей

Hyundai зарегистрировал в Роспатенте бренд Mocean, который используется в ряде стран для сервиса аренды электромобилей, сообщает РИА Новости.

«В сервисе проверки контрагентов Rusprofile, бренд Mocean представлен в ряде европейских стран - это сервис позволяет арендовать новый либо подержанный электрический автомобиль на длительный срок», — сообщает агентство.

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года. До этого автоконцерн владел заводом в Санкт-Петербурге.

В середине апреля южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на планы автоконцерна Hyundai, что Kia может вернуться на российский рынок уже в 2025 году. В самом Hyundai после этого заявили, что планы были неправильно интерпретированы СМИ.

Позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию бренда Hyundai.

Ранее сообщалось, что Hyundai набирает на работу персонал в городах РФ.