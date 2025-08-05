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Компания Hyundai набирает на работу персонал в Москве и Санкт-Петербурге

No Limits: Hyundai набирает на работу сотрудников в Санкт-Петербурге и Москве
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Алексей Даничев/РИА Новости

Компания Hyundai начала набирать сотрудников для работы в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Речь идет о судоходной компании Hyundai Glovis, которая входит в южнокорейский концерн Hyundai. Однако до 2022 года она отвечала, в том числе, за доставку грузовиков, автобусов, спецтехники и легковых автомобилей, а также автокомпонентов и машинокомплектов для завода в Санкт-Петербурге», — сообщает канал.

Отмечается, что в числе обязанностей к соискателям предъявляются требования по взаимодействию с госорганами и ключевыми клиентами, контрагентами, декларантами по вопросам таможенного оформления грузов, проверка товаров на зарубежные санкции, а также поиск и привлечение новых клиентов.

До этого стало известно, что в России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Автомобили получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского «Автотор Холдинг». Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год.

Завод «Автотор» сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.

Ранее сообщалось, что Suzuki может возобновить продажи автомобилей в России.

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