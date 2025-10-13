Появилось видео момента массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Момент массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео

Момент массовой автомобильной аварии на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-анал ДТП и ЧП МОСКВА и МО.

Судя по видео, после ДТП автомобиль виновника аварии проехал по инерции еще несколько десятков метров, а затем остановился.

13 октября Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что в Москве Кутузовском проспекте движение автомобилей затруднено из-за массового столкновения.

Три человека получили ранения в ДТП. На месте работают оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Позже прокуратура Западного административного округа Москвы назвала вероятного виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами», — сообщили в прокуратуре.

