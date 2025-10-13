Назван виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Прокуратура Западного административного округа Москвы назвала вероятного виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами», — сообщает Прокуратура ЗАО Москвы.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что в Москве Кутузовском проспекте движение автомобилей затруднено из-за массового столкновения.

«На Кутузовском проспекте (в районе дома 26) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого грузовой автомобиль перевернулся на трассе М-4 «Дон».

«Фура перевернулась и спровоцировала шестикилометровую пробку на М-4 возле Миллерово. Автомобилисты говорят, что машины стоят от Малотокмацкого до Новоспасовки в сторону Ростова», — сообщал канал Don Mash.

У автомобиля были вырваны оси, лопнули покрышки, а также искорежена кабина водителя. В ДТП никто не пострадал.

Ранее крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.