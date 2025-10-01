Крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Ростовской области

Внедорожник разорвало на части при столкновении с фурой в Ростовской области

На трассе М4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области внедорожник врезался в фуру, сообщает Госавтоинспекция региона.

«01.10.2025 в 11:50 на 860 км + 880 м а/д М4 Дон, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лэнд Ровер» 1977 года рождения допустил съезд на правую обочину проезжей части с последующим наездом на стоящий грузовой автомобиль «Мерседес-Бенц» с полуприцепом «Донбур», под управлением водителя 1981 года рождения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Судя по видео, во время удара от легковой автомобиля отлетели части кузова.

Три человека, включая водителя внедорожника, получили травмы, несовместимые с жизнью. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».

Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани.