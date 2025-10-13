На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участники митинга против повышения утильсбора направили в правительство РФ свою резолюцию

«Ъ»: участники митинга против повышения утильсбора направили в правительство резолюцию
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

После проведенного во Владивостоке митинга против запланированного властями повышения ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили, участники направили в правительство России резолюцию, сообщает «Коммерсантъ».

«Участники митинга направили в правительство РФ резолюцию с требованием «отменить планируемое повышение ставок утилизационного сбора», «пересмотреть налоговую и таможенную политику с целью снижения стоимости ввоза автомобилей» и «развивать свой автопром не за счет простых граждан, а с помощью здоровой конкуренции», — сообщает «Ъ».

11 октября 500 человек вышли на митинг во Владивостоке против повышения утильсбора.

Митинг проходил у Дома молодежи, территорию охраняли полицейские. При этом пройти на акцию протеста можно было только через рамки металлоискателя.

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Ранее граждане России призвали отсрочить реформу утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами