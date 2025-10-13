Участники митинга против повышения утильсбора направили в правительство РФ свою резолюцию

После проведенного во Владивостоке митинга против запланированного властями повышения ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили, участники направили в правительство России резолюцию, сообщает «Коммерсантъ».

«Участники митинга направили в правительство РФ резолюцию с требованием «отменить планируемое повышение ставок утилизационного сбора», «пересмотреть налоговую и таможенную политику с целью снижения стоимости ввоза автомобилей» и «развивать свой автопром не за счет простых граждан, а с помощью здоровой конкуренции», — сообщает «Ъ».

11 октября 500 человек вышли на митинг во Владивостоке против повышения утильсбора.

Митинг проходил у Дома молодежи, территорию охраняли полицейские. При этом пройти на акцию протеста можно было только через рамки металлоискателя.

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Ранее граждане России призвали отсрочить реформу утильсбора.