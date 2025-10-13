На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин разбился на мотоцикле в Турции

Россиянин разбился на мотоцикле в провинции Эрзинджан на востоке Турции
Depositphotos

Гражданин России разбился на мотоцикле в провинции Эрзинджан на востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его информации, 40-летний россиянин по имени Антон путешествовал по стране на мотоцикле. На автотрассе в провинции Эрзинджан он по не установленной пока причине не справился с управлением и влетел в ограждение, получив серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он не выжил.

Как уточняет NTV, россиянин, который прибыл в Турцию из России, вместе с двумя приятелями направлялся в Каппадокию.

До этого в турецком городе Серик произошла авария с участием автобуса, который вез 33 российских туриста на экскурсию. По данным Telegram-канала SHOT, транспортное средство начало заносить, когда оно заехало на мост. Водитель, чтобы избежать падения вниз, допустил столкновение автобуса с разделяющими встречные полосы ограждениями. Как рассказали в Ассоциации Туроператоров РФ, одного пассажира отправили в больницу на обследование. Остальные путешественники не получили серьезных травм.

Ранее мотоциклистка влетела в толпу туристок из России в Стамбуле.

