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Мотоциклистка влетела в толпу туристок из России в Стамбуле

В Стамбуле байкерша наехала на ноги трех российских туристок
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Shadati/Global Look Press

В Стамбуле девушка на мотоцикле врезалась в мусорный бак и наехала на трех туристок из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Байкерша влетела в компанию российских туристок в Стамбуле. У одной из девушек позже российские врачи обнаружили серьёзный перелом, который не заметили в турецкой больнице», — отмечается в публикации.

По словам одной из пострадавших по имени Екатерина, она с подругами отдыхала в последние дни отпуска, сидя на пирсе. Девушка на мотоцикле не справилась с управлением, врезалась в мусорный бак и проехала по ногам трех россиянок. В больнице им диагностировали ушибы и отпустили, однако дома в Красноярске местные врачи выявили у одной из пострадавших перелом ноги и наложили гипс.

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