Редкий хищник пытался прыгнуть на авто с россиянами, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как тигр пытался прыгнуть на машину с людьми

В Приморском крае на трассе под Уссурийском тигр пытался прыгнуть на проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В районе станции Баневурово тигр бросился на проезжающий по трассе автомобиль. К слову, для животного данное поведение не является характерным. Обычно они стоят в стороне и наблюдают, либо вовсе скрываются в кустах», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 5 октября. На опубликованных в сети кадрах видно, как тигр стоит на обочине проезжей части. Во время приближения транспорта хищник пытается прыгнуть на машину.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

