На видео попал наезд грузовика на транспортного инспектора под Ростовом

В Ростовской области грузовик задавил инспектора и попал на видео

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» водитель грузовика задавил сотрудника транспортной инспекции. Об этом сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

«Водитель 1984 г. р., житель г. Ростова, по предварительным данным, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода 1982 г.р.». — отмечается в сообщении.

Наезд произошел на переходно-скоростной полосе. Инспектор в этот момент шел перед грузовиком в попутном направлении. На кадрах с камеры наблюдения видно, что грузовик двигался на невысокой скорости. После наезда пешеход попал под колеса. Спасти его не удалось. Госавтоинспекция и следователи проводят на месте ДТП следственные действия.

