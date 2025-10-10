На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попал наезд грузовика на транспортного инспектора под Ростовом

В Ростовской области грузовик задавил инспектора и попал на видео
true
true
true

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» водитель грузовика задавил сотрудника транспортной инспекции. Об этом сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

«Водитель 1984 г. р., житель г. Ростова, по предварительным данным, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода 1982 г.р.». — отмечается в сообщении.

Наезд произошел на переходно-скоростной полосе. Инспектор в этот момент шел перед грузовиком в попутном направлении. На кадрах с камеры наблюдения видно, что грузовик двигался на невысокой скорости. После наезда пешеход попал под колеса. Спасти его не удалось. Госавтоинспекция и следователи проводят на месте ДТП следственные действия.

До этого в Москве мужчина с отверткой напал на пассажира автобуса.

Ранее в Красноярске школьник на скутере сделал сальто через Toyota.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами