В Красноярске на видео попало, как школьник на скутере сделал сальто через Toyota

Mash: красноярский подросток так торопился в школу, что протаранил Toyota

В Красноярске школьник на скутере врезался в иномарку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Девятиклассник на электротумбочке несся по Крупской и протаранил «Тойоту». От удара его отбросило в сторону», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подросток въезжает в движущийся автомобиль, несовершеннолетний водитель делает сальто, падает на лобовое стекло, после чего отлетает в сторону.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего школьника.

