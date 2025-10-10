На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске на видео попало, как школьник на скутере сделал сальто через Toyota

Mash: красноярский подросток так торопился в школу, что протаранил Toyota
true
true
true

В Красноярске школьник на скутере врезался в иномарку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Девятиклассник на электротумбочке несся по Крупской и протаранил «Тойоту». От удара его отбросило в сторону», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подросток въезжает в движущийся автомобиль, несовершеннолетний водитель делает сальто, падает на лобовое стекло, после чего отлетает в сторону.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего школьника.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске сбили мужчину на инвалидной коляске. Авария произошла днем 10 октября у дома № 3Б по улице Московская. 56-летнего инвалида перевозила через дорогу по пешеходному переходу сопровождавшая его женщина. Мужчину сбил пожилой водитель. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах заметно, как инвалид вылетел на проезжую часть от удара автомобиля.

Ранее в Ленобласти водолазы достали из воды автомобиль с человеком.

