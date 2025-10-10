На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самозанятых таксистов выведут из-под закона о локализации

Минтранс выведет самозанятых таксистов из-под закона о локализации до 2028 года
true
true
true
close
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс может вывести самозанятых таксистов из-под закона о локализации как минимум до 2028 года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на представителей ведомства.

«Один из главных вопросов: что делать с самозанятыми водителями, которые используют личные авто для подработки в такси. Общее мнение — они в абсолютном большинстве не станут покупать новую машину из официального списка, а просто начнут зарабатывать втемную. В связи с этим Минтранс готов поддержать перенос срока вступления в силу требований для самозанятых как минимум до 2028 года», — передает издание.

Руководитель департамента автотранспорта Минтранса Александр Васильченко заявил, что обсуждаются и более позднее даты — 2030-й и 2033 годы.

Также вступление в силу закона могут отложить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом в Калининградской области закон вступит в силу в 2028 году, а в Сибири и на Дальнем Востоке — в 2030-м.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

Также россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил перевозок и необходимости для таксистов страховать гражданскую ответственность перед пассажирами.

Ранее в России призвали доработать закон о такси.

