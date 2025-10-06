В России призвали доработать закон о такси

Представители отечественных таксопарков направили в адрес российского правительства письмо с просьбой доработать закон «О такси», принятый два года назад. Автором инициативы стал глава Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Александр Басалаев, сообщает «Коммерсантъ».

В документе говорится о мерах, направленных на улучшение существующего нормативно-правового акта. Например, речь идет о создании отдельного подразделения, которое могло бы курировать работу такси. Еще одна идея — внедрить в регионах типовую информационную систему, а также установить ответственность за нарушения федерального закона.

Басалаев уверен, что все это позволит усовершенствовать отрасль перевозок.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

Также россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил перевозок и необходимости для таксистов страховать гражданскую ответственность перед пассажирами.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.