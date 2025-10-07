«Это не предел»: продажи грузовиков в РФ упали наполовину

Автостат: продажи грузовиков в РФ упали на 46%, и это не предел

В России продажи среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV) по итогам 9 месяцев 2025 года составили 8,7 тыс единиц, что на 46% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telergam-канале.

«Настораживает не только размер падения в этом сегменте комтранса, но то, что осенью падение продолжилось. В сентябре быдло реализовано всего 858 MCV, что на 7% меньше августа и на 51% ниже сентября прошлого года», — отмечается в публикации.

Самое серьезное снижение наблюдается в сегменте бортовых версий MCV (-62%). Также продажи фургонов сократились ровно наполовину (-50%).

По словам Целикова, продажи китайских автомобилей падают сильнее, чем российских.

До этого сообщалось, что в России в августе 2025 года было продано 819 новых автомобилей Sollers, что на 44% меньше, чем в августе 2024 года.

Больше всего было продано автомобилей Atlant — 534 единицы. Кроме того, было реализовано 122 пикапа Sollers ST6 и 90 малотоннажных грузовиков Argo. Что касается продаж новых машин Sollers за 8 месяцев нынешнего года, то за этот период их объем составил 6,1 тыс. экземпляров. И это на 27% меньше, чем в январе – августе 2024-го, отмечает агентство.

Ранее продажи новых автомобилей в России упали на четверть.