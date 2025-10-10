Видео: в Карелии инвалид-колясочник отлетел в момент жесткого ДТП

В Карелии на видео попало, как инвалид-колясочник отлетел после удара автомобиля

В Петрозаводске сбили мужчину на инвалидной коляске. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Авария произошла сегодня днем у дома № 3Б по улице Московская. 56-летнего инвалида перевозила через дорогу по пешеходному переходу сопровождавшая его женщина. В этот момент мужчину сбил 74-летний водитель», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает коляску с человеком на пешеходном переходе. От удара мужчина отлетает на проезжую часть, и в этот момент к нему подбегает водитель и сопровождающая его женщина. Далее на записи заметно, как пострадавшего инвалида забирают прибывшие медики.

