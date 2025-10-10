В Ленобласти водолазы достали из воды автомобиль с человеком

В Ленобласти водолазы достали из карьера машину с водителем в салоне

В Ленинградской области спасатели достали из воды машину с человеком в салоне. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО в своем Telegram-канал.

«9 октября в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что в карьер Фосфорит съехал автомобиль ВАЗ под управлением мужчины. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, автомобиль с человеком в салоне вытащили из водоема при помощи специальной техники и водолазного снаряжения. Водителя, который получил травмы, несовместимые с жизнью, передали полиции.

