Пожилой москвич не выжил в ДТП с большегрузом

В Москве «КамАЗ» сбил пожилого мужчину
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве большегруз сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На Россошанской улице водитель КамАЗа сбил 61-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре. <…> Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего москвич получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве столкнулись три автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также видно, что рядом с разбитыми машинами мужчина разговаривает по телефону.

Кроме того, в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

