Пожилой москвич не выжил в ДТП с большегрузом

В Москве большегруз сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На Россошанской улице водитель КамАЗа сбил 61-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре. <…> Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего москвич получил травмы, несовместимые с жизнью.

