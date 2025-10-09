На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: ДТП парализовало МКАД

На МКАД на видео сняли разбитые авто, парализовавшие движение транспорта
В Москве на МКАД движение транспорта парализовала автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД внутренняя сторона, в районе Ясенево», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят машины, которые попали в аварию. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в результате произошедшего движение автомобилей парализовано: из машин образовалась пробка.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

По информации канала «Северодвинск», водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП.

Ранее на видео сняли, как огромный зеленый предмет провезли по Петербургу.

