Российский авторынок стал пятым в Европе

Российский автомобильный рынок стал пятым по продаже автомобилей в Европе. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData. В августе он находился на втором месте.

На первом месте по продажам автомобилей в Европе оказалась Великобритания. В сентябре там было продано 312,8 тыс. машин. На втором месте находится Германия с показателем 235,5 тыс. автомобилей. Третий результат показала Франция – 140,3 тыс. авто. Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 126,6 тыс. машин.

Если же при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то наша страна на этот раз оказалась на пятом месте. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», объем реализации новых легковых автомобилей в РФ по итогам сентября составил 122,6 тыс. единиц.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.