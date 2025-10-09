Названы три минуса индийских автомобилей

Индия собирается наращивать поставки автомобилей в Россию. Однако у таких машин есть несколько минусов Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаила Коптева.

«Индийские автомобили традиционно адаптированы под жаркий климат и плохие дороги, они отличаются усиленной подвеской, высоким клиренсом. Но есть у них и минусы. Среди них — материалы отделки, которые часто бывают слишком бюджетными, слабая шумоизоляция, не всегда качественная сборка мелких деталей», — сказал специалист.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, как будет выглядеть кроссовер Nissan Tekton.