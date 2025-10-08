Стало известно, как будет выглядеть новый кроссовер Nissan Tekton

Японская компания Nissan опубликовала на своем пресс-сайте изображение нового кроссовера Tekton.

Автомобиль разрабатывается в партнерстве с Renault в рамках новой стратегии Nissan Motor India «One Car, One World». Его выпуск наладят на заводе в Ченнаи для индийского рынка и последующего экспорта в другие страны.

При создании Nissan Tekton дизайнеры марки черпали вдохновение в легендарном Nissan Patrol. У автомобиля будет широкий капот, массивный передний бампер и С-образные фары.

По данным компании, премьера автомобиля состоится в начале 2026 года. Тогда же начнутся продажи новинки.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

Ранее сообщалось, что кроссовер Citroen C5 Aircross подешевел в России на 200 тысяч рублей.