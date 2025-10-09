Импорт легковых машин с пробегом в Россию из Японии снизился на 10%

Импорт подержанных легковых авто из Японии в РФ снизился на 10%

За 9 месяцев 2025 года импорт автомобильного «секонд-хенда» из Японии сократился на 10% до 150 тыс. штук, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, две самые популярные марки традиционны - Toyota (33,5%) и Honda (30,3%). Также из Японии везут Suzuki (6,2%), Subaru (5,7%), Nissan (4,9%), Mazda (4,7%).

Самые популярные модели - Honda Freed, Fit, Stepwgn, a также Toyota Corolla, Yaris, Wish.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

