Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

Средняя цена подержанного авто в России опустилась ниже отметки 1,4 млн рублей

В России средняя цена автомобиля с пробегом опустилась ниже отметки 1,4 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Средняя цена подержанного легкового автомобиля в сентябре 2025 года составила 1 млн 396 тысяч рублей. Таким образом, этот показатель впервые за долгое время опустился ниже порога 1,4 млн рублей», — сообщает агентство.

Отмечается, что в течение последних 13 месяцев, т.е. более 1 года, средняя цена автомобиля с пробегом находилась выше отметки 1,4 млн рублей.

До этого глава«Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.