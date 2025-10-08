Стала известна цена Lamborghini, который блогерша разбила в Екатеринбурге

Shot: Lamborghini за 50 млн рублей разбила блогерша Шишкина в Екатеринбурге

Стоимость спорткара Lamborghini Huracan, на котором попала в ДТП блогер Екатерина Шишкина, составляет 50 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Блогерша разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. Предварительно, Екатерина Шишкина не уступила Mercedes», — отмечается в публикации.

По данным Shot, 35-летняя Екатерина — жена владельца парка автомобилей премиум-класса Артема Шишкина. Попавший в аварию итальянский спорткар — Lamborghini Huracan Тесniса 2024 года выпуска.

ДТП с участием Шишкиной произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Бориса Ельцина. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

