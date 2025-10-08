В Москве школьники, игнорирующие ПДД толпой, попали на видео

В Москве на видео сняли, как трое школьников ехали на электросамокате по дороге

В Москве трое подростков ехали на одном электросамокате по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Они еще даже не знают, какой штраф их ждет дома», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как школьники втроем едут на одном электросамокате по проезжей части, при этом прохожие оглядываются на нарушителей.

