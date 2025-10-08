Видео: иномарки с людьми столкнулись «лоб в лоб» на западе Москвы

В Москве столкнулись BMW и Daewoo. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«BMW и Daewoo столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте, 52 при выезде с заправки. В результате пострадали три человека, всех их госпитализировали», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у иномарок смят кузов, разбит капот и бампер. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.
До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, как три автомобиля попадают в ДТП и останавливаются, в этот момент в одну из машин врезается черная иномарка, а затем – белый автомобиль. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге.
Кроме того, в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь.
Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.