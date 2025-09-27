«Мне бы такую самоуверенность»: москвич снял на видео, как таксист кричал за рулем

В Москве на видео попало, как таксист громко пел за рулем

В Москве таксист громко пел за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Мне бы такую самоуверенность, как у этого водителя такси», — подписал видео пассажир.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель такси громко поет песню во время поездки.

