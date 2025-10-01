В Подмосковье электросамокаты обмазали фекалиями

В Подмосковье нарушитель обмазал фекалиями электросамокаты. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Очередной народный мститель завелся в Подмосковье», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что ручки у восьми электросамокатов обмазаны фекалиями.

До этого сообщалось, что в Москве местные жители измазали автомобиль своей соседки из-за нарушений парковки. На опубликованных в сети кадрах заметно, что у транспорта испачкана дверь, ручка и зеркало. По информации канала, владелица автомобиля хочет найти виновного, при этом местные жители ее не поддерживают.

Кроме того, в Сергиевом Посаде неизвестные измазали фекалиями ручки у электросамокатов.

«О ситуации сообщила девушка, которая не заметила этот нюанс в свете фонарей — она также рассказала о случившемся поддержке сервиса», — говорится в публикации Telegram-канала «Москвач».

На опубликованных в сети кадрах видно, что инцидент произошел на автобусной остановке.

Ранее в Приморье жесткое задержание байкера гаишниками попало на видео.