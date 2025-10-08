В Нижнем Новгороде испуганные животные пробежали по парковке и попали на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как испуганные лоси пробежали по парковке

В Нижнем Новгороде лоси пробежали по парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Будьте осторожны! По улице Коминтерна носятся два напуганных лося», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как животные бегут по парковке, при этом они возвращаются, проходят мимо машин и снова убегают.

До этого под Уссурийском тигр пытался прыгнуть на проезжающий автомобиль. Инцидент произошел вечером 5 октября. На опубликованных в сети кадрах видно, как животное стоит на обочине проезжей части. Во время приближения транспорта хищник пытается прыгнуть на машину.

Кроме того, в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

