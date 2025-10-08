Редких хищников с открытыми ртами сняли на видео в российском регионе

В Приморье на видео попало, как тигрица с детенышами вышли на трассу

В Приморском крае автомобилисты встретили на трассе тигрицу и тигрят. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Любопытные полосатые товарищи вышли на дорогу к автомобилю и показали себя во всей красе. Встреча состоялась в Ольгинском районе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как хищники идут по проезжей части, при этом они открыли рты. По словам автора видео, животные что-то едят. На записи также заметно, что в момент приближения транспорта тигры убегают в лес.

До этого под Уссурийском тигр пытался прыгнуть на проезжающий автомобиль. Инцидент произошел вечером 5 октября. На опубликованных в сети кадрах видно, как животное стоит на обочине проезжей части. Во время приближения транспорта хищник пытается прыгнуть на машину.

Кроме того, в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.