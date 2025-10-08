Стало известно о рекордном росте импорта авто с пробегом из Кореи в РФ

Автоэксперт Целиков: импорт легковых авто с пробегом из Кореи в РФ вырос на 68%

В Россию из Южной Кореи в сентябре 2025 года было завезено 10,7 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 68% больше, чем в сентябре 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Это второе направление ввоза после Японии. Но, в отличии от японского недорого «секонд-хенда», из Кореи к нам поступают более свежие и более дорогие автомобили. Они являются реальной альтернативой новым «китайцам», — сказал Целиков.

В топ-5 самых популярных для ввоза автомобилей из Южной Кореи вошли Hyundai Palisade (731 ед.) Kia Sorento (575 ед.), Kia Carnival (565 ед.), BMW 5 серии (545 ед.) и Kia K5 (447 ед.).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

