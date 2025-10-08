Видео: москвичи на электросамокате толпой игнорировали ПДД

В Москве на видео сняли, как школьники на электросамокате толпой нарушали ПДД

В Москве четыре подростка прокатились на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«У метро Савеловская заметили молодых людей, которые вчетвером «оседлали» один электросамокат», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как школьники вчетвером стоят на одном электросамокате и, дождавшись разрешающего сигнала светофора, переезжают через пешеходный переход, не спускаясь с транспорта.

