Видео: москвичи на электросамокате толпой игнорировали ПДД

В Москве на видео сняли, как школьники на электросамокате толпой нарушали ПДД
В Москве четыре подростка прокатились на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«У метро Савеловская заметили молодых людей, которые вчетвером «оседлали» один электросамокат», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как школьники вчетвером стоят на одном электросамокате и, дождавшись разрешающего сигнала светофора, переезжают через пешеходный переход, не спускаясь с транспорта.

До этого сообщалось, что в Подмосковье нарушитель обмазал фекалиями электросамокаты. На опубликованных в сети кадрах видно, что ручки у восьми транспортных средств обмазаны фекалиями.

Кроме того, в Москве человек на электросамокате обогнал иномарку на проезжей части. Автомобилист запечатлел инцидент на видео. На записи заметно, как электросамокатчик едет впереди машины, при этом водитель Haval показывает, что в настоящее время он двигается с большой скоростью.

Ранее москвич снял на видео, как таксист кричал за рулем.

