Видео: москвич на электросамокате обогнал Haval

В Москве на видео сняли, как электросамокатчик на большой скорости обогнал Haval

В Москве человек на электросамокате обогнал иномарку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Парень на самокате обогнал легковушку, которая ехала под 80 км/ч. Его дальнейшая судьба неизвестна», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как электросамокатчик едет впереди иномарки, при этом водитель Haval показывает, что в настоящее время он едет на большой скорости.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы произошла авария с участием каршеринга и легкового автомобиля. На опубликованном в сети видео заметно, как медики спасают пострадавших в результате ДТП людей. На месте работают инспекторы ДПС и полиция, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин полностью разбиты бамперы, смяты кузова и выбиты стекла.

Кроме того, на северо-Востоке Москвы на Проспекте Мира автомобильная авария затруднила движение транспорта. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее москвич снял на видео, как таксист кричал за рулем.