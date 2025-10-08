Стало известно, что ждет российский авторынок в октябре

Автостат: продажи новых авто в РФ в октябре вырастут на 12%

В России рост продаж новых автомобилей в октябре по сравнению с первым осенним месяцем 2025 года прогнозируется от 10% до 12%. Об этом аналитическому агентству «Автостат» завил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Октябрь для дилеров начался положительно: контрактование на первой неделе увеличилось от 5% до 15% в зависимости от бренда относительно аналогичного периода в сентябре. Факторы останутся такими же, что и в сентябре. Плюс состоится очередное заседание ЦБ, и его решение также определит развитие рынка в текущем месяце», — заявил Шапринский.

До этого глава«Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

